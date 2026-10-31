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MSB acı haberi duyurdu: Hakkari'de hudut geçiş olayına müdahale ederken açılan ateşle yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

AA

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MSB acı haberi duyurdu: Hakkari’de hudut geçiş olayına müdahale ederken açılan ateşle yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: Hakkari’de hudut geçiş olayına müdahale ederken açılan ateşle yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova Hakkari bölgesinde 31 Ekim'de bir hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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