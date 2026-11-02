CHP’de Özel temizlik

CHP ile Yeni Parti hattındaki siyasi sürtüşmede dikkat çekici bir gelişme yaşandı. CHP yönetimi, Özgür Özel'in genel başkan olduğu 2023- 2026 yıllarına ait tüm haberleri, basın açıklamalarını ve TBMM konuşmalarını resmi internet sitesinden temizledi.

KURMAYLAR DA GİTTİ

Buna ek olarak Özel'in miting ve TV konuşmalarının dahi chp.org.tr adresli siteden kaldırıldığı görüldü. Temizlik işlemi sadece Özgür Özel ile sınırlı kalmadı. Söz konusu 3 yıllık süre zarfında Özel'in kurmaylarının yaptığı tüm açıklamalar ve basın toplantıları da internet sitesinden silindi. Mutlak butlan davasında Yargıtay aşamasının tamamlanmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Genel Merkezi'ndeki son resimlerinin indirileceği de öne sürülmüştü.