Koşan Adam’dan yeni maraton

BİR iddia üzerine koşmaya başlayan Uşaklı ultra maratoncu Akın Yeniceli, kazandığı madalyalar ve gülümseten hikâyeleriyle "Koşan Adam" oldu. Ünlülerin de sevgisini kazanan Yeniceli, şimdi Banaz'daki mütevazı çay ocağında yolcuları ağırlıyor, yöresel ürünler satıyor. Yeniceli, kendisini ekranlardan tanıyanlarla sohbet ediyor, ilk kez karşılaşanlara ise koşu hikâyesini anlatıyor. Böylece çay molasına bazen bir yarış hatırası, bazen Salihli'ye uzanan antrenmanın hikâyesi eşlik ediyor. Bir iddiayla başlayan yolculuğuna madalyalar ve dostluklar sığdıran Akın Yeniceli, şimdi aynı yolun üzerinde misafirlerini karşılıyor. Yıllarca koşarak geçtiği yollar, bu kez insanları onun çayında buluşturuyor.