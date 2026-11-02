Kuyuda lezzetlenen bir yörük peyniri: Söğle

ANTALYA'NIN Elmalı ilçesindeki Söğle Mahallesi'nde Kızlar Sivrisi Dağı eteklerinde sürdürülen üretimde, peynirler antik dönemden kalan kuyulara koyuluyor. Dört ay boyunca olgunlaşmaya bırakılan peynirler, sürenin tamamlanmasının ardından çıkarılıyor. Elmalı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan, peynirin yapım aşamalarını anlattı. Yaylalarda beslenen keçilerden elde edilen sütün yaklaşık 40 derecede kaynatıldığını belirten Altan, özel mayayla hazırlanan peynirin rendelenip tuzlandıktan sonra 'keskiç' adı verilen aletle sıkıştırılarak kuyulara bırakıldığını söyledi. Söğle peynirinin, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi kapsamına alındığını belirten Durmuş Altan, coğrafi işaret tescili için çalışma yürüttüklerini söyledi. Yıllardır Söğle peyniri üreten Ayşe Temizöz ise, "Peyniri kuyumuza atarız, 4 ay durur. Çok lezzetli olur" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı Ekrem Savaş da 'Antalya Yerel Peynirleri Envanteri ve Gastronomi Mirası Projesi' kapsamında kentin 19 ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen peynirleri kayıt altına almayı hedeflediklerini söyledi. Köyleri ve üretim yapılan alanları ziyaret ederek peynirlerin yapım tekniklerini incelediklerini belirten Savaş, üreticilerin hikayelerini de çalışmaya dahil ettiklerini kaydetti. Çalışmanın yalnızca peynir çeşitlerini listelemekten ibaret olmadığını vurgulayan Savaş, "Antalya'nın yerel peynirleriyle ilgili envanter oluşturacağız. Bunu sadece bir veri olarak görmemeliyiz. Antalya'nın kültürünü, özellikle Yörüklerin kültürünü bugüne taşıyarak kalıcı olmasını sağlayacağız" diye konuştu. Belediye olarak Yörük kültürüne ait değerlerin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediklerini belirten Savaş, geleneksel peynir üretiminin de bu kültürün önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti. Yerel peynir üretiminin devamlılığının hayvancılıkla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Savaş, üreticilerin yaşadığı sorunların da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Savaş, yöresel üretimin korunmasının hem üreticilerin desteklenmesi hem de kültürel mirasın sürdürülmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Diğer yandan proje kapsamında 'Antalya'nın Peynirleri' adlı kitap hazırlanması planlanıyor. Ayrıca Söğle peynirinin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla Söğle Peynir Festivali düzenlenmesi hedefleniyor. Peynirlerin uygun ambalajlarla tüketiciye ulaştırılması ve farklı satış kanallarının geliştirilmesi de planlanan çalışmalar arasında yer alıyor.