MHP Turgutlu’da Terörsüz Türkiye mesajı verdi

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, MHP MYK Üyesi Ali Uçak ve beraberindeki teşkilat heyeti, Turgutlu'da gerçekleştirilen kapsamlı programla esnaf, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Gün boyunca gerçekleştirilen temaslarda "Terörsüz Türkiye" hedefi de öne çıkan başlıklardan biri oldu.

GÜÇLÜ VE HUZURLU BİR TÜRKİYE

Terörün sona ermesiyle birlikte toplumsal huzurun, milli birlik ve beraberliğin daha da güçleneceği; kardeşlik ikliminin pekişmesinin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına, üretimine ve geleceğine katkı sunacağı vurgulandı. Farklı kesimlerle kurulan diyalog ve dayanışmanın önemine dikkat çekilirken, ortak hedefin güçlü, huzurlu ve birlik içinde bir Türkiye olduğu mesajı verildi. Sabah saatlerinde Şadırvan bölgesinde esnafla düzenlenen kahvaltı programıyla başlayan ziyaretlerde, vatandaşlarla sohbet edilerek ilçenin gündemi, esnafın beklentileri ve yerel sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kahvaltı programına AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ömercan Temizel de katıldı. Heyet daha sonra MHP Turgutlu İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Yunus Oğan ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Turgutlu'nun tarımsal üretimi ve çiftçilerin beklentileri de ziyaret programında yer aldı. Bu kapsamda Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ziyaret edilerek üreticilerin yaşadığı sorunlar ve tarım sektörü ele alındı.