TBMM’de kritik hafta başlıyor

TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ele alınacak. Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek. Komisyonda, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 Kasım Çarşamba Ticaret Bakanlığı, 5 Kasım Perşembe Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 6 Kasım Cuma Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Görüşmeler saat 11.00'de başlayacak.