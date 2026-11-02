Türkiye haritasına 19 il teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin idari yapısında değişiklik yapılmasını öngören 100 İl Bin İlçe Projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişle başlayan kamu idaresindeki reform sürecinin devamı niteliğindeki projeyi hatırlatan Bahçeli, hazırladıkları çalışma kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngördüklerini bildirdi.

KAMUDA REFORM İHTİYACI

Nüfus artışı, şehirleşme hızı, demografik dağılım ve gelişen teknolojiyle birlikte kamu hizmetlerinde reform ihtiyacının doğduğunu belirten Bahçeli, idarede bütünlük ve rasyonelleşme vurgusu yaptı. Projenin tarihî misyonuna dikkat çeken MHP Lideri, şu ifadeleri kullandı: "100 il bin ilçe vizyonumuz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına atfen daha önce dile getirdiğimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın geniş penceresinden kurumsallığa bakan yönü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü idari yapısının ilk basamağı, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin ayak seslerinin dosta düşmana ilanıdır."

BARIŞ İKLİMİ KALICI OLDU

Bürokrasiden taşra teşkilatlarına, merkezî yönetimden mahalli idarelere kadar geniş bir yelpazede kanuni düzenleme yapmanın zaruret haline geldiğini belirten Bahçeli, düzenlemenin güvenlik ve huzur iklimine katkısına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu düzenlemeler, Terörsüz Türkiye süreciyle beraber huzur, istikrar ve refah istikametinde yeniden oluşturulmaya çalışılan iklimin kalıcı olması açısından da büyük önem arz etmektedir." Hangi yerleşim yerlerinin il veya ilçe olacağına ilişkin sürecin nesnel verilerle yürütüleceğini belirten MHP Lideri; nüfus, ekonomik ve sosyal dinamikler, coğrafi konum, kamu hizmetlerine erişim imkânları ile stratejik önem gibi objektif kriterlerin esas alınacağını vurguladı.