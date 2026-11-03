AK Partililerden 24. yıl mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yılını kutladı. AK Parti'nin kurulduğu günden 1 yıl sonra iktidara geldiğine işaret eden Efkan Ala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti'yi millet kurdu, biz tabelasını astık" sözlerini hatırlattı. Ala, şunları kaydetti: "Uzlaşı içerisinde yeni bir anayasa yapma zamanı gelmiş de geçiyor diye düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da AK Parti olarak biz nihayetlendirdik. Şimdi bundan sonra toplum kesimleriyle ve siyasal partilerle Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduktan ve değerlendirmelerimizi nihai olarak aldıktan sonra da görüşmelerimizi başlatacağız, sürdüreceğiz. Ben Türkiye'nin gelinen bu noktada siyasal kapasitesinin ve toplumsal talebinin yeni sivil bir anayasaya çok müsait olduğunu düşünüyorum. Biz, Türkiye Yüzyılı hedefini ortaya koyduk. Önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' olarak tanımladık. Ben bu Türkiye Yüzyılı'nın yeni bir sivil anayasayla taçlanacağı kanaatindeyim."

ERDOĞAN'IN ESERİDİR

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise iktidara gelişinin 24'üncü yıl dönümünde AK Parti'nin gerçekleştirdiği reform çalışmaları ve bu tarihsel süreci değerlendirdi. AK Parti'nin kuruluşunda "aydınlığa açık, karanlığa kapalı" şeklinde bir mottosu olduğunu hatırlatan Elitaş, 28 Şubat'ın izlerini taşıyan, 2001 krizinin olumsuzluklarını hala hisseden o karanlık günleri aydınlatabilmek için AK Parti'nin bu sloganı kullandığını anlattı. AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulmasının hemen ardından 3 Kasım 2002'de girdiği seçimlerde tek başına iktidar olduğunu kaydeden Elitaş, "Millet, 2001 krizini yaşatan, 28 Şubat karanlığını çözmeyen, milletin meselelerine göz yuman, müesses nizama boyun eğenleri 3 Kasım 2002'de sandığa gömdü" diye konuştu. Elitaş, "2026'da artık Türkiye'nin liderliği, önce bölgesel daha sonra küresel aktör oluşunun adım adım izlediği yol, milletin partisi AK Parti'nin ve milletin temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'ın eseridir" dedi.