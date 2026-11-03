Başkan Erdoğan, Güney Kore’de onuruna verilen resmi yemekte konuştu

Güney Kore temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul'de Devlet Başkanı Lee Jae Myung tarafından onurlarına verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Başkan Erdoğan, 8 yıl sonra yeniden Güney Kore'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.

'76 YIL ÖNCE KADER BİZLERİ BİR ARAYA GETİRDİ'

Konuşmasında iki ülke arasındaki köklü bağlara dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asya'nın iki ucunda birbirlerinden uzak ama kalben yakın iki milletiz. Eğer kader insanları buluşturacaksa, mesafelerin engel olamayacağına en güzel örneğiz. Bir Kore atasözünün dediği gibi 'Elbiselerinizin uçları hafifçe dahi birbirlerine değse bu kaderdir.' Bundan 76 yıl önce bu toprakların bağımsızlığı için kader bizleri bir araya getirdi. Sizlerin de Türkleri isimlendirdiğiniz üzere bizleri kan kardeşleri kıldı. Aslında biz bin yılı aşkın süredir birbirleriyle temas halinde olan iki kadim halkız. Bu ortak geçmişimizi, vatandaşlarımızın müreffeh geleceğine ve dünyada barışın tesisine katkı verebileceğimiz yeni ufuklara taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELER BİZE BÜYÜK ÜMİT VERDİ'

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile yaptıkları kapsamlı görüşmelerin bu yolda kendisine büyük ümit verdiğini ifade eden Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem refikalarına bizleri kendi evimizde hissettiren misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'deki 80 milyon kardeşleri adına dost ve müttefik Kore halkını en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum" diye konuştu.