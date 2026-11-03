Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık. AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkarı olduk. 'Her Şey Türkiye İçin' diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık. Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye'yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız. Allah'ın izniyle aşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz."