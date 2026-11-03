İstanbul’da akşam trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 90’a dayandı

KÖPRÜLERDE VE ANA ARTERLERDE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere ana bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun çeşitli noktalarında trafik çift yönlü olarak ağır seyrediyor.



TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Trafikteki aksamaların yanı sıra kent genelindeki otobüs, metrobüs, metro ve tramvay durakları ile aktarma merkezlerinde de mesai bitimiyle birlikte büyük bir kalabalık ve yolcu yoğunluğu gözleniyor. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıyor.

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