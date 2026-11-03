MHP lideri Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"TÜRK MİLLETİ KARARINI VERDİ, TERÖR BİTECEK"

Cumhuriyet, kalkınma ve refahın nihai şeklidir. Türkiye'nin dünya siyasetindeki yeri merkezdir. Türk milleti kararını vermiştir, terör bitecek. Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve barış iklimini kirleten, başta terörizm olmak üzere bütün radikal unsurlardan kurtulmayı mümkün kılacak 'terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' vizyonunun bütünüyle hayata geçirilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri zirvesinde kurumsal bağların güçlenmesi, siyasi ve stratejik işbirliklerinin artması yönündeki kararlılığın ortaya konulmasından memnuniyet duyuyoruz.

Avrupa'nın ektiği fitne tohumu kendilerine döndü.