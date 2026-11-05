11 ilde dev operasyon

11 ilde düzenlenen 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Silah kaçakçılığı' ve 'Siber Güvenlik Kanununa muhalefet' operasyonlarında, 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Gümüşhane, İstanbul, Kilis, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyale ve muhtelif dokümana el konuldu, operasyonlarda yakalanan 230 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.