AK Parti ve MHP’den yerel yönetimlerde reform hamlesi

Muhalefet belediyelerinde gündeme gelen irtikap, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından yerel yönetimlerde denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışma hız kazandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, reform taslağına son şeklini vermek amacıyla MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya geldi. Görüşmede taslak düzenlemeler ele alınırken MHP'nin görüş ve önerileri de değerlendirildi.

MALİ DİSİPLİN VE SIKI DENETİM

Reform kapsamında belediyelerin yalnızca muhasebe standartlarına uygunluğu değil; risk yönetimi, performans, iç denetim ve borç yönetimi süreçleri de denetlenecek. Böylece kamu kaynaklarının kullanımında mali disiplinin sağlanması ve hesap verebilirliğin artırılması hedefleniyor.

VATANDAŞA YÖNETİME KATILIM HAKKI

Düzenlemenin önemli başlıklarından biri de vatandaşın yerel yönetimlere doğrudan katılımının artırılması olacak. Vatandaşların belediye meclislerine öneri sunabilmesi, veto hakkı gibi mekanizmalar ve "vatandaş bütçesi" modeli üzerinde duruluyor. Bu uygulamalarla belediye kararlarında halkın söz sahibi olması amaçlanıyor.

İMAR VE PLANLAMADA YENİ DÖNEM

Reformla yerel yönetimlerdeki yetki karmaşasının giderilmesi, belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması hedefleniyor. Teknolojik imkânların belediye faaliyetlerinde daha fazla kullanılması planlanırken imar ve planlama süreçlerinin de yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Yeni modelde şehirlerin tarihi, kültürel ve sosyal dokusunun korunması öncelikli olacak.

LİDERLERE SUNULACAK, MECLİS'E GELECEK

AK Parti ve MHP arasındaki görüşmelerin ardından taslağa son şeklinin verilmesi bekleniyor. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulmasını takiben TBMM'ye getirilmesi planlanıyor.

REFORMUN 5 ANA BAŞLIĞI

Mustafa Demir'in daha önce açıkladığı reform çalışması beş temel başlık altında şekilleniyor:

1. Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi.

2. Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi.

3. Yerel yönetimlerin mali yapısının yeniden düzenlenmesi.

4. Yerel yönetimlerde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi.

5. İmar ve planlama süreçlerinin yeniden ele alınması.