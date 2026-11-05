‘Balıkçılık sektöründe sigorta mağduriyeti artık giderilmeli’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerine konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu balıkçılık sektöründe çalışan işçilerin sosyal güvencelerine ilişkin konuştu. Osmanağaoğlu, "İzmir deniz memleketi, denizlerde balıkçılık sektöründe çalışan işçilerin sigortasız çalışması birçok mağduriyet doğurmaktadır. Hiçbir sosyal güvencelerinin olmaması hem maddi hem de manevi sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Bu sektörde çalışan vatandaşlarımızın bedel karşılığında sigorta yaptırılmasının sağlanması da ertelenemez bir ihtiyaç hâlini almıştır. Kaldı ki ilgili sektörde çalışan işçilerin ücretlerini çoğu kez av gelirinden pay, nisif, tayfa payı olarak karşılandığı da bilinmektedir. Diğer bazı sektörlerde olduğu gibi, balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren işverenlere de sigorta primi konusunda teşviklerin sağlanması elbette yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.