Başkan Fıçı duyurdu: Foça garajı millet bahçesi oluyor

FOÇA Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foça Garajı'nın millet bahçesi ve ören yeri projesi kapsamında yeniden düzenleneceğini açıkladı. 16 bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirilecek projenin yüklenicisinin TOKİ olduğunu belirten Fıçı, "Foça garajının ören yeri projesini millet bahçesi ören yeri projesi olarak kısa zamanda hayata geçiriyoruz. Projenin yüklenicisi TOKİ'dir. Foça'ya armağanıdır. Orası 16 bin 200 metrekarelik bir alan. Arkeolojik sit alanın tam göbeğinde" ifadelerini kullandı.