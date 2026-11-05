Cumhur İttifakı’ndan yerel yönetimlere reform hamlesi

MUHALEFET belediyelerinde gündeme gelen irtikap, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından yerel yönetimlerde denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışma hız kazandı. AK Parti ve MHP, yerel yönetimlerde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak reform çalışmasında sona geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret ederek hazırlanan taslak üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Belediyelerin mali yapısını yeniden düzenleyecek, denetimleri güçlendirecek ve yaptırımları artıracak düzenlemenin, liderlere sunulmasının ardından TBMM gündemine taşınması bekleniyor.