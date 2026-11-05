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Düğününe 1 hafta kala kazada can verdi

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Düğününe 1 hafta kala kazada can verdi

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde takla atan otomobildeki Safiye Kaymakçı (24) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaymakçı'nın 1 hafta sonra düğününün olduğu belirtildi. Aydın'dan Denizli yönüne giderken Y.Ö.'nün (30) kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçip, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Safiye Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Y.Ö. ile H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenildi.

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