Ege ihracatı 1.7 milyar doları aştı

EGE İhracatçı Birlikleri ekim ayında ihracatını yüzde 5'lik artışla 1 milyar 713 milyon dolara yükseltti. EİB, 2026 yılında haziran, temmuz ve eylül aylarından sonra dördüncü kez ekim ayında da 1 milyar 700 milyon dolar barajını aşmayı başardı. "20 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak için ekim ayında büyük bir adım attık" diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, "Bu çizgimizi sürdürerek 2027 yılının ilk çeyreğinde 20 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmamız için finansmana erişim sorunumuzun çözüme kavuşması gerekiyor. TCMB'nin faiz indirim kararının devamının gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.