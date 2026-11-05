Emine Erdoğan, Seul Yunus Emre Enstitüsü’nü açtı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü'nün Seul'deki kültür merkezinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Kurdele keserek merkezin açılışını yapan Emine Erdoğan, Koreli öğrencilere Türkçe öğretilen sınıfı da ziyaret etti. Koreli iki öğrencinin Türkçe diyaloğunu dinleyen Emine Erdoğan, konuşmalarını beğenip alkışlayarak tebrik etti. Koreli öğrencilere bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, "Başımızın üstünde yeriniz var" dedi. Koreli öğrencilerle, Güney Kore'de başlayıp tüm dünyaya yayılan, başparmak ve işaret parmağının uçlarının çapraz şekilde üst üste getirilmesiyle oluşturulan küçük kalp işareti yaparak fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, Türkçe öğrenen Koreli öğrencilerin Türkiye ile Güney Kore arasında birer elçi olacaklarını söyledi. Ebru sanatçısı Hikmet Kadir Bozok'un canlı performansını izleyen Emine Erdoğan, Bozok'un çalışmasına katkıda bulundu.