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Fon soruşturmasında flaş gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama istendi

Fon soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SABAH

Giriş Tarihi:

Fon soruşturmasında flaş gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Kaya'nın ifade işlemi 2 saat 15 dakika sürdü.

Savcılık, Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İLYAS KAYA VE ÖMER GÖNÜL HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Öte yandan, fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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