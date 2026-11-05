Gürültüye ağır fatura

İzmir'de yüksek sesli müzik gereksiz korna ve abart egzozla çevreyi rahatsız edenlere yılın ilk 10 ayında 9 bin 540 cezai işlem uygulandı. Kesilen cezalar 37 milyon lirayı aştı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu, özellikle gece saatlerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirterek, "Trafik ortak bir yaşam alanıdır" uyarısında bulundu. Gece yarısı sokaktan yükselen egzoz sesi, araçlardan çevreye yayılan yüksek sesli müzik, konvoylarda susmayan kornalar... İzmir'de vatandaşların huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler aralıksız sürüyor. İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, gürültüyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları ve uygulanan yaptırımları anlattı.

9 BİN 540 CEZAİ İŞLEM

Vatandaşlardan özellikle gece saatlerinde yerleşim alanlarında yüksek sesle müzik dinlenmesi ve abart egzoz kullanımı nedeniyle yoğun şikâyet aldıklarını belirten Özsağulu, bu davranışların kamu huzurunun yanı sıra sürüş güvenliğini de olumsuz etkilediğini söyledi. Emniyetin paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk 10 ayında İzmir genelinde yüksek sesli müzik ve gürültü nedeniyle 8 bin 270 sürücüye toplam 23 milyon 12 bin 757 lira ceza kesildi. Abart egzoz kullanan 1.270 araca ise 14 milyon 363 bin 945 lira idari para cezası uygulandı. Böylece iki ihlal türünde toplam 9 bin 540 cezai işlem yapılırken, yaptırımların tutarı 37 milyon lirayı aştı. Aynı dönemde kent genelindeki tüm trafik denetimlerinde 4 milyon 957 bin 994 araç ve sürücü kontrol edildi. Bütün trafik ihlalleri kapsamında uygulanan 1 milyon 281 bin 497 cezanın toplam tutarı yaklaşık 7,5 milyar lira oldu.

GECE DENETİMLERİ YOĞUNLAŞIYOR

Denetimlerin sabit kontrol noktaları, motorize ve araçlı devriyeler ile sivil ekipler tarafından sürdürüldüğünü anlatan Özsağulu, sahil şeritleri, ana arterler, yoğun caddeler ve meydanların yakından takip edildiğini belirtti. Gürültü ihlallerinin arttığı 20.00- 02.00 saatleri arasında çalışmaların yoğunlaştırıldığını kaydeden Özsağulu, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve vatandaş ihbarlarının da denetimlerde önemli rol oynadığını ifade etti.

"HASTALARI VE BEBEKLERİ DÜŞÜNÜN"

"Kendi aracımda müzik dinliyorum" düşüncesiyle çevreye verilen rahatsızlığın göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özsağulu, sürücülere şöyle seslendi: "Trafik ortak bir yaşam alanıdır. Araç içerisinde dinlenen müziğin dışarıdan duyulacak şekilde açılmasıyla hastaları, bebekleri, ders çalışan öğrencileri veya dinlenen vatandaşlarımızı rahatsız etmeye kimsenin hakkı yoktur. Tüm sürücülerimizden empati yapmalarını ve toplumsal huzura saygı göstermelerini rica ediyoruz."

KONVOYLARA KAMERA TAKİBİ

Düğün konvoyları ve maç kutlamalarında da başkalarının mağduriyetine yol açılmaması gerektiğini belirten Özsağulu, sürekli korna çalınması, trafiğin aksatılması veya tehlikeye düşürülmesi hâlinde işlem yapıldığını söyledi. Özsağulu, konvoylardaki araçların plakalarının kent güvenlik kameralarından da tespit edilebildiğini aktardı. Mevzuata aykırı egzoz değişikliklerinde para cezasının yanı sıra trafikten men işlemi uygulandığını belirten Özsağulu, araçların uygun hâle getirilmeden yeniden trafiğe çıkarılmasına izin verilmediğini kaydetti. Kontrollerde egzoz vanası ve susturucu iptali gibi müdahalelerin incelendiğini, gerekli durumlarda araçların muayene istasyonlarına sevk edildiğini anlattı.

CEZALARDA YÜZDE 44 DÜŞÜŞ

Paylaşılan verilere göre, 2025'in ilk 10 ayında 14 bin 687 olan yüksek ses cezası sayısı, bu yılın aynı döneminde 8 bin 270'e gerileyerek yaklaşık yüzde 44 azaldı. Abart egzoz nedeniyle uygulanan ceza sayısı ise 1.095'ten 1.270'e yükseldi. Özsağulu, denetimlerin yanı sıra eğitim ve farkındalık çalışmalarının da sürdürüleceğini belirtti.

İHBARDA PLAKA VE KONUM ÖNEMLİ

Gürültülü araçlardan rahatsız olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabileceğini söyleyen Özsağulu, ihbarda aracın plakası, marka, model ve rengi ile bulunduğu cadde veya sokak ve seyir yönünün bildirilmesinin müdahaleyi kolaylaştırdığını ifade etti. Açık plaka içeren, yer ve zaman bilgisi teyit edilebilen fotoğraf ve videoların da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelendiğini belirten Özsağulu, araç uzaklaşmış olsa bile görüntüler ve kent kameraları üzerinden ihlalin tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında değerlendirme yapıldığını söyledi. Özsağulu, "Direksiyon başına geçen her sürücümüzden kurallara uymalarını, araçlarında mevzuata aykırı teknik değişiklikler yapmamalarını ve korna ile yüksek sesi bir alışkanlık hâline getirmemelerini rica ediyoruz" dedi.