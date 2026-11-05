Helil Kınay’a belediye meclisi’nde kırmızı kart

KARABAĞLAR Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyesi Ezgi Aktaş, vatandaşların tepkilerini gerekçe göstererek Belediye Başkanı Helil Kınay'a kırmızı kart gösterdi.Karabağlar Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısının ilk birleşimi, Belediye Başkanı Helil Kınay yönetiminde belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

'BAŞKA NELER SAKLANDI?'

GÜNDEM dışı söz alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ezgi Aktaş, İç Anadolu Belediyeler Birliği tarafından gönderilen davetiyenin Belediye Başkanı Helil Kınay, yardımcıları ve Dış İlişkiler Müdürü tarafından kasıtlı olarak saklandığını öne sürerek tepki gösterdi. Aktaş, konuşmasının sonunda yanında getirdiği kırmızı kartı Kınay'a göstererek belediye yönetimini eleştirdi. Aktaş, elindeki resmi belgeyi göstererek, "Şu görmüş olduğunuz, elimde tuttuğum bu resmi evrak, İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin davetiyesidir. Ancak bu evrak belediye başkanı, ilgili birimlerin başkan yardımcısı ve Dış İlişkiler Müdürü tarafından kasıtlı olarak el birliğiyle saklanmıştır" dedi. Söz konusu davetiyenin meclis üyelerinden gizlenmesine tepki gösteren Aktaş, "Bu meclisin oylarıyla üye olunan bir birliğin davetiyesini üyelerinden saklamak, seçilmişlerin yasal hakkını açıkça gasp etmektir. Bu üyeliği meclisimize apar topar getirip onaylatmanızın tek sebebi sizin 10 günü aşan Çin seyahatiniz miydi? Bu belgeyi bizden saklayan anlayış kim bilir bizlerden daha neleri saklıyor?" ifadelerini kullandı.