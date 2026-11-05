Koreli dev firmalara yatırım çağrısı

GÜNEY Kore ziyareti kapsamında küresel pazarda söz sahibi olan Koreli şirketlerin yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan; elektronikten kimyaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketlere Türkiye'ye yatırım çağrısı yaptı. Erdoğan, "Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda da ortak projelere adım atmak istediklerini" söylemişti.

PAZARLARA ORTAK GİRELİM

ERDOĞAN, konakladığı otelde LG Electronics'in Üst Yöneticisi (CEO) Lyu Jae-cheol, Celltrion'un CEO'su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn ile Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun ve beraberlerindeki heyetlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan ayrıca Samsung CEO'su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ile Korea Electric Power Corporation'ın (KEPCO) Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chanhyuk Chun ve beraberlerindeki heyetleri de kabul etti. Erdoğan, Kore Devlet Başkanı ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor" demiş ve "Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda da ortak projelere adım atmak istiyoruz" mesajı vermişti.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER

BAŞKAN Erdoğan, Koreli şirketlerle özellikle batarya üretimi, yapay zeka ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknoloji alanında iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtmişti. Bu arada, Güney Koreli SK Plasma iş birliğinde Türkiye'de plazma kaynaklı ilaç üretim tesisinin kurulmasına yönelik çalışmaların aksamadan sürmesi konusunda da bir mutabakat bulunuyor. Başkan Erdoğan, Kore ziyaretinde yaptığı konuşmalarda iki ülke arasındaki iş birliğine dikkati çekerek, ticaret hacmini artırmaları gerektiğini dile getirmişti. Erdoğan, "Kore ile geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük" bilgisini vermişti.