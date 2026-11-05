Manisa, Zorlu’ya vefasını gösterdi

ZORLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Zorlu için ayrıca Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vestel City'de gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Kanser tedavisi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Zorlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde Zorlu Holding Genel Merkezi önünde düzenlenen veda töreninin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Zorlu'nun eşi, çocukları, torunları, yeğenleri ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

CENAZE törenine Zorlu ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, iş insanları Abdülkadir Albayrak, Abdürrahim Albayrak, Hakan Ateş, Bekir Okan, Bülent Eczacıbaşı, Abdülkadir Konukoğlu ve Adnan Polat ve teknik direktör Şenol Güneş katıldı. Öte yandan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vestel City'de gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Manisa protokolü ve binlerce Vestel çalışanı gıyabi cenaze namazına katıldı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için Manisa'da düzenlenen gıyabi cenaze namazında, Zorlu'ya son görev yerine getirildi. İstanbul'daki cenaze törenine katılamayan çalışanlar, iş ortakları ve Manisalılar, Vestel City'de bir araya geldi. Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi III. Kısım'da gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, YENİ Parti Manisa İl Başkanvekili Erdem Nalbant katıldı. Hatuniye Cami İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Vestel CEO'su Gökhan Sığın, "Bugün burada, hepimiz için çok kıymetli bir insanı, Ahmet Bey'i anmak için bir aradayız. Bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, Ahmet Bey'in hatırasına vefa gösteren tüm misafirlerimize Vestel ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Bize bıraktığı mirası, emeğe ve üretime duyduğu inancı yaşatmak hepimizin boynunun borcu. Mekânı cennet olsun, Zorlu ailesine ve tüm Vestel ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.