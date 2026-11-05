Milas’ta başkan vekilliği seçimine CHP’den itiraz

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde belediye başkan vekilliği seçimini Yeni Parti'nin adayı Barbaros Gezgin kazanırken, CHP seçim sonucuna itiraz etti. CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan, Çağlar Koban'a verilen bir oyun isimdeki harf hatası nedeniyle geçersiz sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu'na başvurduklarını belirterek seçimin yenilenmesini talep ettiklerini açıkladı. Koban'ın 9 oy aldığı üçüncü turda, Yeni Parti'nin adayı Barbaros Gezgin ile Cumhur İttifakı'nın adayı Sibel Karakaş 10'ar oy almış, CHP adayına verilen bir oy ise isimdeki harf hatası nedeniyle geçersiz sayılmıştı. Üçüncü turda en az oyu alan Çağlar Koban'ın elenmesinin ardından dördüncü turda Barbaros Gezgin ile Sibel Karakaş yarışmıştı. Oylamada 18 oy alan Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmişti.