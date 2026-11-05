Savaşçılar yarışıyor

FOÇA Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı bünyesinde 31 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Savaşçı Yarışması devam ediyor. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Okul Komutanlığı ve Jandarma Komando Atış Okulu Komutanlığı olmak üzere 3 farklı kışlada icra edilen yarışma, Hızlı ve Sütreli, Sıcak Temas, Gece Avı ve Büyük Kapışma olmak üzere 4 farklı parkurda eş zamanlı olarak icra ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando Özel Harekat ve Jandarma Komando Tabur Komutanlıklarından oluşan 105 unsur 630 yarışmacı katılıyor. Yarışma parkurlarında sadece yerli ve milli silah, teçhizat ve mühimmatın kullanılıyor.