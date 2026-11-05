Secimlerin kaybedeni Trump ve Netanyahu

ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 225, Cumhuriyetçiler 136 sandalye kazandı, Senato'da ise Demokratlar koltukların 20'sini, Cumhuriyetçiler 12'sini aldı. Her iki sonuç da ABD Başkanı Donald Trump'da soğuk duş etkisi yarattı. ABD ara seçimlerinde sağlık reformu vaadiyle yürüttüğü kampanyasıyla öne çıkan ve Michigan eyaletinden senatör seçilen Mısır asıllı Demokrat Abdul el-Sayed, İsrail lobisinin rakibine yaptığı bağışlara ve başta Başkan Donald Trump tarafından olmak üzere dini inancı nedeniyle hedef alınmasına rağmen Senatoya giren ilk Müslüman olarak ülke tarihinde bir ilke imza attı.

TRUMP'IN GÜCÜ AZALDI

Aber Kawas ise, New York'ta Eyalet Senatosu'na seçilen ilk Filistin kökenli ve başörtülü isim oldu. Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi, Trump'ın görevdeki son 2 yılında yasama ve yürütme organları arasında yeni bir siyasi mücadele döneminin başlayacağını gösteriyor. Demokratların bütçe, federal yargı atamaları ve yönetim üzerindeki denetim yetkileri, Beyaz Saray'ın hareket alanını daraltacak. İran savaşı başta olmak üzere Amerikan dış politikasında Demokratların daha etkin rol oynaması bekleniyor. Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması, Trump hakkında üçüncü kez azil süreci başlatılması ihtimalini de gündeme getirebilir. Öte yandan Trump'ın Kongre'den geçen yasaları veto etme yetkisi, Demokratların kendi siyasi gündemlerini hayata geçirmelerini de zorlaştıracak.

ASKERİ YARDIMA DARBE

Seçim sonuçları İsrail'i de yakından ilgilendiriyordu. İran savaşında İsrail'e koşulsuz destek veren Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın bundan sonraki süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanında durması zora girdi. Demokrat Parti içinde ABD'nin İsrail'e askeri yardımının azaltılması, yardımların belirli siyasi koşullara bağlanması ve iki ülke arasındaki özel ilişkinin yeniden değerlendirilmesi yönündeki çağrıların giderek daha fazla destek bulduğu belirtiliyor. Daha önce parti içinde sınırlı bir kesim tarafından savunulan bu görüşlerin artık daha görünür hale geldiğine işaret ediliyor. Özellikle İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına ve İsrail'in ABD siyasetindeki etkisine karşı yüksek sesle itiraz eden Zohran Mamdani ve Abdul El-Sayed gibi isimlerin siyasi başarılarının diğer Demokrat adaylara örnek olabileceği kaydedildi. Gelinen noktada hem savaşın hem de seçimlerin kaybedeni sadece Trump'ın olmadığı, Netanyahu'nun da büyük bir darbe aldığı görülüyor. Öte yandan, Donald Trump, Demokratların Kongre ara seçimlerinde önde gitmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Demokratlar akıl almaz şeyler gönderecek, ben de bunları veto edeceğim" diyerek gözdağı verdi.

PETROL DÜŞTÜ, ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD ara seçimlerinin ilk sonuçlarının Demokratların her iki mecliste de güç kazandığını göstermesi üzerine altın ve gümüş yükseldi. Petrol fiyatlarında ise düşüş gözlemlendi. Trump'ın yıl sonundan itibaren İsrail'e petrol ödemelerini durduracağı yönündeki açıklamasının ardından Brent petrol vadeli işlemlerinde düşüş yüzde 3'ü aştı. Seçim sonrası ABD'nin İran ile müzakerelerde daha ılımlı bir politika benimsemesi bekleniyor. Bu beklenti de 3 bin 900 doların altındaki seviyeleri test eden ons altını 3 bin 960 doların üzerine çıkardı.