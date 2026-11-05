Yüksek teknolojinin üssü İzmir’e destek müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2027 yılı merkezi yönetim bütçe görüşmelerinde söz alarak İzmir sanayisinin ulaştığı başarıları ve Türkiye'nin yerli teknoloji hamlesini değerlendirdi. Kırkpınar, yeni bütçeyle birlikte İzmir'e yönelik sanayi altyapı yatırımlarının ve teknoloji üretim desteklerinin çok daha güçlü bir ivme kazanacağını müjdeledi. İzmir'in organize sanayi bölgeleri, teknoparkları ve serbest bölgeleriyle Türkiye'nin yüksek teknoloji üslerinden biri haline geldiğini belirten Milletvekili Kırkpınar, "Bakanlığımızın sağladığı Bölgesel Teşvik Uygulamaları sayesinde İzmirli sanayicimiz, yeşil ve dijital dönüşüme en hızlı uyum sağlayan aktörlerin başında yer almaktadır. Aliağa'dan Torbalı'ya, Kemalpaşa'dan Çiğli'ye kadar sanayi tesislerimiz; katma değerli üretimin, AR-GE'nin ve nitelikli istihdamın merkezi konumundadır" dedi.