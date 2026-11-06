Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

EŞİ VE ESKİ SPK BAŞKANINA ADLİ KONTROL
Fatma Betül Sayan Kaya "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklama talepli sevk yazısında, Kaya'nın ifadesinde Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişe dayalı tanışıklığı olduğunu, yatırım sürecinde iletişim kurduğunu ve Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü kabul ettiği belirtildi.
BAKİYE AYNI GÜN İÇERİSİNDE HESABA GEÇTİ
Sevk yazısında, OZATD hisselerindeki değer artışının Nisan 2026'da başladığı, fon tasfiye kararının alındığı 17 Eylül tarihinden bir gün önce 16 Eylül'de Kaya'nın hisse satışını tamamladığı tespit edildi. OZATD hissesinin T+2 pozisyonunda olduğu, yani hisse satış işleminin gerçekleşmesinden sonraki 2 iş günü süren takas süresinde satış sonucu elde edilen miktarın hesaba geçtiği bir durum söz konusu olmasına rağmen, Kaya'ya ait hisselerin satışının T+0 pozisyonunda yani virman şeklinde yapılarak bakiyenin aynı gün içerisinde hesaba geçtiği belirtildi.