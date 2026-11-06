Gökçeada milli teknoloji ve havacılık üssü olacak

Türkiye'nin yüksek teknoloji hamlesine ve savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki adımlarına liderlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne onur konuğu olarak katıldı. Öğrenci ve akademisyenlerin büyük bir ilgisiyle karşılanan Bayraktar, önemli bir eğitim yatırımının müjdesini verdi.
YENİ OKUL MÜJDESİ VERDİ
Törende kalabalığı coşturan en önemli müjde, Gökçeada için geldi. Bayraktar, Gökçeada Özdemir Bayraktar Meslek Yüksekokulu bünyesinde hayata geçirilecek olan yeni bir okulun müjdesini verdi. Bayraktar açılacak olan İHA Programı ile bölgenin geleceğin milli teknoloji ve havacılık üssü haline getirileceğini duyurdu. Bu hamlenin, bölge gençliğine yeni kariyer kapıları aralayacağı ve Türkiye'nin havacılık ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandıracağı belirtildi. Üniversite senatosu tarafından kendisine Fahri Doktora tevcih edilen Bayraktar, programın ardından salonu dolduran binlerce gençle "Gençlerle Ufuk Buluşması Milli Teknoloji Hamlesi" oturumunda bir araya geldi.
FAHRİ DOKTORA UNVANI ALDI
Konuşmasında günümüzdeki küresel ekonomik dalgalanmalara, fon sorunlarına ve etik dışı kazanç yollarına dikkat çeken Selçuk Bayraktar, gençlere şu hayati uyarılarda bulundu: "Dünyanın en iyisi olacağım diye çalışmanıza gerek yok. Asıl olan içimizdeki niyet ve gayret. Ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız, hangi ahlakla ve hangi düsturla bunu gerçekleştirdiğiniz daha önemli. Hedeflerinizi yüksek tutun, azami gayreti gösterin; dosdoğru düsturdan asla ayrılmayın." İnşa edilen her sistemin, kurulan her eserin sağlam bir ahlaki temel üzerine oturması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, insanlığın ve toplumun faydasını gözetmeyen yapıların çökmeye mahkum olduğunu vurguladı. Arkada bırakılacak hayırlı duaların ve kalıcı eserlerin en büyük başarı ölçütü olduğunu nu ifade etti. Çanakkale'nin tarihi ve manevi atmosferinde gençlerle buluşmaktan duyduğu derin memnuniyeti dile getiren Bayraktar'a, törenin sonunda Fahri Doktora unvanı tevcih edildi. Ayrıca kendisine, Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi'nde topçu subaylarının son savunma silahı ve fedakârlık sembolü olan, üzerinde "Allah Bizimledir" ibaresi yer alan tarihi topçu subayı kılıcı takdim edildi.