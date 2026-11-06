Gökçeada milli teknoloji ve havacılık üssü olacak

Türkiye'nin yüksek teknoloji hamlesine ve savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki adımlarına liderlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne onur konuğu olarak katıldı. Öğrenci ve akademisyenlerin büyük bir ilgisiyle karşılanan Bayraktar, önemli bir eğitim yatırımının müjdesini verdi.

YENİ OKUL MÜJDESİ VERDİ

Törende kalabalığı coşturan en önemli müjde, Gökçeada için geldi. Bayraktar, Gökçeada Özdemir Bayraktar Meslek Yüksekokulu bünyesinde hayata geçirilecek olan yeni bir okulun müjdesini verdi. Bayraktar açılacak olan İHA Programı ile bölgenin geleceğin milli teknoloji ve havacılık üssü haline getirileceğini duyurdu. Bu hamlenin, bölge gençliğine yeni kariyer kapıları aralayacağı ve Türkiye'nin havacılık ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandıracağı belirtildi. Üniversite senatosu tarafından kendisine Fahri Doktora tevcih edilen Bayraktar, programın ardından salonu dolduran binlerce gençle "Gençlerle Ufuk Buluşması Milli Teknoloji Hamlesi" oturumunda bir araya geldi.