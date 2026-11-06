Henüz 20 yaşında kanseri yendi

İZMİR'DE yaşayan Enes Alkan'a (20) henüz 19 yaşındayken testis kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık bir yıl önce başlayan ağrıları nedeniyle hastaneye başvuran Alkan'ın tümörü, geçen yıl aralık ayında acil ameliyatla alındı. Patoloji sonucunun ardından kanser tedavisine başlanan genç hasta, üç kür kemoterapi gördü. Tedavinin ardından karın bölgesinde kalan riskli kitlelerin alınması için İzmir Şehir Hastanesi'nde ileri düzey bir cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Prof. Dr. Serdar Çelik ve ekibi tarafından 16 Haziran'da gerçekleştirilen ameliyatta, tıpta Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu olarak bilinen yöntem laparoskopik teknikle uygulandı. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen operasyonla karın arka duvarındaki tümörlü kitleler alındı.

'AKLIMA BİLE GELMEZDİ'

Teşhis karşısında büyük şok yaşadığını anlatan Enes Alkan, "O yaşlarda kanser olacağım aklıma bile gelmezdi. Psikolojik olarak çökmüştüm. Üç kür kemoterapi aldım. Özellikle üçüncü kürde çok zorlandım. Erken teşhis sayesinde daha şanslıydım" diye konuştu.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

PROF. Dr. Serdar Çelik, testis kanserinin özellikle 15-40 yaş arasındaki erkeklerde görülebildiğine dikkat çekerek erken tanının tedavi başarısını artırdığını söyledi. Bu tür ameliyatların her merkezde yapılamadığını vurgulayan Çelik, işlemin deneyimli üroonkoloji ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Kapalı ameliyatın en önemli avantajının büyük kesi oluşturmaması olduğunu ifade eden Çelik, bu sayede hastaların daha hızlı ayağa kalkabildiğini ve günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönebildiğini kaydetti.