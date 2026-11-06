Haberler Gündem Kıyamete servet harcıyorlar Kıyamete servet harcıyorlar İngiltere’de yeni gündem Londra’nın süper zenginlerinin, savaş ve büyük felaket ihtimaline karşı yaptıkları hazırlıklar oldu... Yaşadıkları malikanelerin altına nükleer saldırılara karşı sığınaklar yaptıran iş insanları, kendi elektriğini ve suyunu üreten çiftlikler satın alıyor. Acil durumda ülkeyi terk edebilmek için deniz uçağı kullanmayı öğrenen de var, ailesine ikinci pasaport çıkartan da HÜSEYİN KILIÇ









Dünyanın en zengin insanlarının yaşadığı şehirlerden Londra'da, milyonlarca sterlinlik malikanelerde artık yalnızca yüzme havuzları, sinema salonları ve spor alanları değil, olası savaşlara ve büyük felaketlere karşı hazırlanan sığınaklar da bulunuyor. Londra'nın varlıklı aileleri son dönemde güvenlik önlemlerini artırırken, olası felaket senaryoları için hazırlıklar evlerin altına inşa edilen özel odalardan kırsal bölgelerde kurulan kendi kendine yeten çiftliklere kadar uzanıyor. Bazı iş insanları ise olası bir kriz durumunda ülkeyi hızla terk edebilmek için alternatif ulaşım yöntemleri ve ikinci vatandaşlık seçenekleri üzerinde çalışıyor.

MALİKANELERİN ALTINDA

Londra'da lüks gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Glentree Estates'in yöneticisi Trevor Abrahmsohn, varlıklı müşterilerinin uzun yıllardır olağanüstü durumlara karşı hazırlık yaptığını anlattı. Abrahmsohn, müşterilerinden birinin satın aldığı her mülkün altına nükleer saldırılara karşı sığınak inşa ettirdiğini belirtti. Bu sığınaklarda yiyecek, su ve filtrelenmiş hava sistemleri bulunuyor.Londra'daki bazı büyük malikânelerin bodrum katları ise yerin yaklaşık 9 ila 12 metre altına kadar uzanıyor. Normal zamanlarda sinema, spor salonu ve eğlence alanı olarak kullanılan bu bölümler, olağanüstü durumlarda korunma amacıyla da değerlendiriliyor. Abrahmsohn, müşterilerinden birinin yeraltında balo salonu bile bulunduğunu söyledi. Lüks konutlarda güvenli odalar olarak bilinen özel korunaklı alanlara yönelik talep de artıyor. Güvenli odalar ve yüksek güvenlikli sığınaklar üreten ve kuran şirket The Panic Room Company'den Paul Weldon, Ukrayna ve İran'daki savaşlar gibi gelişmelerin ardından sığınak ve güvenli oda taleplerinde yoğun artış yaşandığını belirtti.Geçmişte bu tür odalar daha çok kaçırılma tehlikesine karşı yaptırılırken, artık savaş ve diğer güvenlik riskleri de talebin gerekçeleri arasında yer alıyor. UÇAK KULLANIYORLAR

Üstelik bu önlemler yalnızca milyarderlerle sınırlı değil. Birkaç milyon sterlinlik servete sahip kişiler de evlerine güvenli odalar yaptırmak istiyor. İngiliz gayrimenkul danışmanlarına göre, yeni nesil güvenli odalarda hava filtreleme sistemleri, bağımsız elektrik ve su kaynakları, tıbbi malzemeler, nakit para kasaları ve uzun süre saklanabilen gıdalar bulunuyor. Akıllı teknolojilere bağımlı olmayan iletişim sistemleri de bu odaların önemli donanımları arasında yer alıyor. Hazırlıkların en sıra dışı örneklerinden biri ise ulaşım alanında yaşanıyor. Lüks gayrimenkul danışmanı Jess Simpson, müşterilerinden birinin müşterilerinden bazılarının olası bir kriz durumunda İngiltere'den hızla ayrılabilmek için deniz uçağı kullanmayı öğrenmeye başladığını söyledi. Bir başka Londralı iş insanının ise şehirde satın alacağı evin, kırsaldaki mülküne tek depo yakıtla ulaşabileceği mesafede olmasını şart koştu. Müşterisinin böylece kriz sırasında yakıt almak için durmadan şehirden ayrılmayı planladığını belirtti. Simpson on yıl önce müşterilerinden bu tür talepler almadıklarını söyledi.