‘Ortak geçmişimiz geleceğimizin pusulası’

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Ortak Gelecekte Biriz İletişim Kampanyası"nın lansman programına katıldı. Burada konuşan Duran, bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan birinin toplumun ortak bir gelecek etrafında buluşabilme iradesi olduğunu söyledi. Duran, "Ortak gelecekteki birliğimiz, emperyalistlerin bir yüzyılı aşkın kurguladığı dağılma ve parçalanma senaryolarını bozacaktır. Ortak geçmişimiz bir pranga değil, ortak geleceğimizin pusulası olacaktır" dedi.