  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem ‘Ortak geçmişimiz geleceğimizin pusulası’

‘Ortak geçmişimiz geleceğimizin pusulası’

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

‘Ortak geçmişimiz geleceğimizin pusulası’

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Ortak Gelecekte Biriz İletişim Kampanyası"nın lansman programına katıldı. Burada konuşan Duran, bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan birinin toplumun ortak bir gelecek etrafında buluşabilme iradesi olduğunu söyledi. Duran, "Ortak gelecekteki birliğimiz, emperyalistlerin bir yüzyılı aşkın kurguladığı dağılma ve parçalanma senaryolarını bozacaktır. Ortak geçmişimiz bir pranga değil, ortak geleceğimizin pusulası olacaktır" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA