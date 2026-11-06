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Türkiye-Kore dostluğu bir kez daha tescillendi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Türkiye-Kore dostluğu bir kez daha tescillendi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güney Kore ziyaretimiz, iki ülke arasındaki dostluğun yalnızca tarihte değil, gönüllerde de ne denli güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha gösterdi. Nazik ev sahiplikleri için Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a ve değerli eşi Kim Hea Kyung Hanımefendi'ye yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Paylaşımda ayrıca, Güney Kore'deki programlardan kesitlerin bulunduğu bir video da yer aldı.

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