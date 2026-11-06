Türkiye’nin hudutları güvende

Millî Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair konulara ilişkin bilgi verildi. Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Türkiye-İran hududunda yasa dışı geçişe müdahale sırasında İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı. Komşumuz Irak ile savunma ve güvenlik alanında yürütülmekte olan iş birliğinin devam ettirildiği kaydedildi. Bakanlık kaynakları, "Irak'ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktası kurma ve güçlendirme faaliyetlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Hudut güvenliğinin etkinlikle sağlanması, bölgenin terörden arındırılması; huzur, refah ve istikrar ortamının sağlanması hedefi doğrultusunda komşumuz Irak'a her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

6 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk de, son bir hafta içerisinde, 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirterek, "Hudutlarımızda ise, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 665 şahıs yakalanmış, 1766 şahıs hududu geçemeden engellenmiş, böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 294, engellenen kişi sayısı da 59 bin 621 olmuştur" bilgisini verdi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunmaya devam ettiğini söyledi. Tuğamiral Aktürk, ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği harp araç, gereç ve mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" dedi.