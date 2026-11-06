Ünlülere suikast yapacaklardı

İSTANBUL'DA iş insanlarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli, Kağıthane ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan'da meydana gelen silahlı saldırı olaylarının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saha çalışmaları sırasında tespit edilen hücre evlerine 3 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 fişeğe el konuldu. İl dışından gelerek kiraladıkları evde eylem hazırlığında oldukları belirlenen Şüphelilerin iş insanlarının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış kişilere yönelik saldırı planladıkları iddia edildi.