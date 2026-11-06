Yarısı Bizden kampanyasında süre uzatıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Pendik'te düzenlenen Orta ve Dumlupınar Mahallesi 1. Etap 2 bin 28 bağımsız bölüm kura çekim töreninde konuştu. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarından sosyal konut projelerine, deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Kurum, kampanyanın süresine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Tabii talep bu kadar büyük olunca bize de düşen aslında bu kampanyayı devam ettirmekti. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Normalde bu sene bitecek desteği hiçbir vatandaşımız bu büyük destekten mahrum kalmasın diyerek süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz."