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Başkan Erdoğan 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidecek! Programı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın programına ilişkin detayları paylaştı.

AA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidecek! Programı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın programına ilişkin detayları paylaştı.

Başkan Erdoğan 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidecek! Programı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ'ı ziyaret edeceklerdir. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, ikili görüşme yapacak, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir."

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