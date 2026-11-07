Buca’da ‘etkin pişmanlık’ paniği

İZMIR ve Buca siyasetinde deprem etkisi yaratan imar usulsüzlüğü operasyonunda süreç, tüm dengeleri değiştiren kritik bir eşikten geçti. Hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra uzun süredir yurt dışında firari olarak bulunan Buca Belediyesi Meclis Üyesi mimar Mustafa Genç, Türkiye'ye dönerek kendi iradesiyle emniyet güçlerine teslim olmuştu. Emniyetteki 3 günlük yoğun ve gizli sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önümüzdeki günlerde soruşturmanın genişleyerek yeni gözaltı dalgalarına yol açıp açmayacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.