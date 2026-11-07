İklim Diplomasisinin kalbi Türkiye’de atacak

COP31 İklim Zirvesi, pazartesi günü Antalya'da kapılarını açacak. Dünya liderlerinden bilim insanlarına on binlerce katılımcıyı ağırlayacak dev zirvede, gezegenin geleceğine yön verecek kritik kararlar alınacak ve Türkiye'nin öncülük ettiği Sıfır Atık Vizyonu küresel ölçekte masaya yatırılacak. "Dünyanın İklim Zirvesi Türkiye'de. Hep Birlikte Daha Temiz Bir Geleceğe" mottosuyla yola çıkan zirve, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

SIFIR ATIK DÜNYAYA ÖRNEK

ÖZELLIKLE küresel bir marka haline gelen ve dünyada model olarak kabul edilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, 2017 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi ile döngüsel ekonomi alanında somut adımlar atan Türkiye; ulusal politikalarını küresel savunuculukla birleştirerek iklime dirençli kalkınmanın öncüsü konumunda. COP31, Türkiye'nin bu liderliğini pekiştirirken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü vazifesi görerek uluslararası iş birliğini de hızlandıracak. Zirvenin devam eden günlerinde sırasıyla; Finans ve Ticaret, Çocuklar, Gençlik ve Eğitim, Bilim ve Sanayi, Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı ile İnsan ve Sosyal Kalkınma temaları işlenecek. Takvimde yer alan ve ortak eylemi güçlendirmeye ayrılan "İmece" günü ise kolektif dayanışmanın altını çizecek. Yapay zeka teknolojilerinin iklimdeki rolü, turizm ve kültürel mirasın korunması gibi yenilikçi başlıkların da programda açıkça yer bulduğu COP31, son gün gerçekleştirilecek nihai bağlayıcı müzakerelerle noktalanacak. Zirveye doğru geri sayım hızlanırken, Antalya'da 11 gün boyunca küresel iklim gündemine yön verecek resmi programın detayları da netleşti.

TEMATIK GÜNLER YAPILACAK

YENI kurallar koymaktan ziyade bugüne kadar verilmiş küresel sözleri hayata geçirmeyi hedefleyen COP31 takvimi, iklim krizini doğrudan insan hayatına bağlayan 12 tematik gün üzerine kuruldu. Program, doğrudan insan yaşamını ve sofrasını ilgilendiren "Gıda, Tarım ve Sağlık" temasıyla başlayacak; ikinci gün ise enerji güvenliği, şebeke altyapısı ve elektrifikasyon süreçlerini kapsayan "Enerji ve Ulaşım" oturumlarıyla devam edecek. Takvimin en dikkat çekici stratejik hamlesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Liderler Zirvesi olacak. Önceki COP toplantılarının aksine dünya liderlerinin açılışta değil, ilk haftanın tam ortasında zirveye katılım sağlayacak olması; siyasi iradenin teknik müzakerelerin içine doğrudan dahil edilmesini sağlayacak. Liderler Zirvesi oturumlarında "Sıfır Atık" ve "Dirençli Şehirler" başlıkları en üst düzeyde ele alınırken; atık ve metan gazı yönetimi, küresel bir iklim konferansında ilk kez bu denli merkeze taşınmış olacak.