Kağıttan kaplanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Forumda verilecek mesajların dünyanın tamamı için huzur ve istikrar getirmesini temenni eden Erdoğan, "Uluslararası sistem norm ve ilkeleri ayaklar altında. Güç rekabeti giderek sertleşiyor. Kuralların yok sayıldığı, kural temelli sistemin çok ciddi temellerinin toprak kaymasına uğradığı zamanlardan geçiyoruz. Eskinin ölmekte olduğu yeninin ise doğamadı krizi görüyoruz. Bu krizi sona erdirmenin ortak mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Sancılı dönemden geçiyoruz. Dünün reçeteleri ile bugünün sorunlarına çare bulunmaz" dedi. Konuşmasında İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu; "81 yıl öncesi dizayn edilen uluslararası sistemi yakından takip ediyoruz. Sistemin iflas bayrağı çektiğini görüyoruz. Milyonlarca insanın açlık ve yoksulluğun pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Zulüm ve kötülük sıradanlaşırken barış çağrısı yapanlar azınlık kaldı. Harabeye çevrilen Gazze'de bugün yıkık evlerde insanlar hayata tutunma mücadelesi çekiyor. İnsani yardım girişleri hala engelleniyor. Önceki hafta aralarında milletvekilleri, akademisyenler ve siyasetlerinin de olduğu heyetin Batı Şeria'ya girilmesine izin verilmedi."

GAZZE'DE 75 BİN KİŞİ KATLEDİLDİ

Gazze'de 75 bin kişinin İsrail saldırılarında acımasızca katledildiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "176 bin kişi yaralandı. Bu rakam 1995'te yine tüm dünyanın gözleri önünde işlenen Srebrenitsa katliamının 10 katına tekabül ediyor. Yalnız bizler değil artık tüm dünya şu gerçeği görüyor ve anlıyor. Dünün reçeteleriyle bugünün sorunlarına çare bulunmaz. Filistinlileri asırlardır yaşadıkları vatan topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan yerleşimci terörü, modern dünyanın kayıtsız bakışları altında her gün daha da pervasız hale geliyor" diye konuştu.

VEFA İLKESİ HAYATA GEÇİRİLMİYOR

"Bizim de imzalanmasına katkı verdiğimiz Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor" diyen Erdoğan, "Uluslararası ilişkilerin temeli olan 'ahde vefa' ilkesi hayata geçirilemiyor. Bu şekilde hiçbir sorunun çözülemeyeceğini herkes anlamalıdır. Türkiye söz konusu olduğunda aslan kesilenler mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor" dedi.