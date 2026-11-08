CHP lideri Kılıçdaroğlu: İmamoğlu siyasi tutuklu değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını, başka gerekçelerle yargılandığını dile getirdi. Katıldığı yayında gündem olacak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere hiçbir belediye başkanının siyasi gerekçelerle tutuklanmadığını dile getirdi. İBB yolsuzluk davasında skandal itiraflarla ortaya çıkan rüşvet çarkına üstü kapalı olarak göndermelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in tutuklanma gerekçesi siyasi söylemlerinden ötürü değil. Başka nedenlerle tutuklandı ve yargılanıyor. Ben sadece Ekrem Bey için demiyorum. Diğer belediye başkanları da siyasi nedenlerle tutuklanmadılar" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU BULMUYORUM'

Cumhurbaşkanlığı için bir kez daha yarışmayı düşünmediğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin gelecekte kimi aday göstereceğine ilişkin tartışmaları da doğru bulmadığını söyledi. "Aklınızda CHP'nin adayı olması için düşündüğünüz isimler var mı?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, henüz isimler üzerinden değerlendirme yapmanın doğru olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı hiç doğru bulmam. Ülkenin içinde bulunduğu bu tablo içerisinde bizim kalkıp da sizin ifade ettiğiniz sorunu oturup görüşmemiz gerekirken farklı yerlere kilitlenmeyi doğru bulmuyorum. Bu sorunlara kilitlenmemiz lazım. Bu sorunları çözmek için bir şeyler yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.