Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 ilden kadın zanaatkarların eserlerinin yer aldığı "ÖZGÜ- Bize Özgü" sergisine ilişkin, "Anadolu'da kadınlar yalnızca sanatlarını değil; birbirlerinin emeğini, sabrını ve zamanını da paylaşarak nice eserler meydana getirmiştir" dedi. Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Zanaatkar Kadınlar Türkiye-81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye" programına katıldı.

'KADINLARA BORÇLUYUZ'

GELENEKSEL dokumadan çulhacılığa, sedef kakmadan örgüye ve el yapımı kuklalara kadar zengin bir yelpazede sunulan el sanatları hakkında ustalardan bilgi alan Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Bir halkın belleği tüm deneyiminin türkülere, şiirlere, masallara, motiflere, ilmeklere kaydolmasıyla oluşur. Bin yıldır süren varlığımız boyunca birçok medeniyetle etkileşime girdik. Fakat kültürel bir asimilasyona maruz kalmak şöyle dursun, bilakis kültür dünyamızı daha da zenginleştirdik. Bu zenginliğimizi kültürel mirasımızın muhafızları siz kadınlara borçluyuz " ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, sergi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların üretimdeki birlikteliğine ve ifadelere yer verdi; Anadolu'da kadınlar yalnızca sanatlarını değil; birbirlerinin emeğini, sabrını ve zamanını da paylaşarak nice eserler meydana getirmiştir. Bugün bu dayanışma ruhu, sanatkâr ve zanaatkâr kadınlarımızın hünerli ellerinde yaşamaya devam ediyor.