Krizlerin gölgesinde Yeni Parti kurultayı

TEMMUZ ayındaki kuruluş sürecinden bu yana çalkantılı bir süreç yaşayan Yeni Parti'de 1. Olağan Kurultay süreci başlıyor. 14-15 Kasım'daki kurultay öncesi bugün genel başkanlık için tüm üyelerin katılımıyla ön seçim gerçekleştirilecek. 800 bine yakın Yeni Parti üyesi, 81 ilde kurulacak sandıklara giderek genel başkanlık ön seçiminde oyunu kullanacak.

SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Soruşturma dosyalarına yansıyan itiraflarda Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve son olarak da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den rüşvet aldığı öne sürülen Özgür Özel'in ön seçimde tek aday olması bekleniyor. Ön seçimlerin ardından Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı 14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Özel kurultayda bu kez parti delegelerinin oyuyla genel başkan seçilecek. Kurultay sürecinde gözler bir yandan da adı iddianamelerde yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla anılan isimlere çevrilecek. Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba gibi adı İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde geçen şüpheli siyasilerin Özel'in yeni PM'sinde yer alıp almayacağı dikkatle takip edilecek. Kurultayda tüzük değişikliğine gidilerek PM üye sayısının 80'den 100'ün üzerine çıkarılabileceği de belirtiliyor.