Kurum’dan gençlere COP31 mesajı: Geleceğin seyircisi değil, kurucususunuz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 Gönüllüleri buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Programda iklim değişikliği, çevrenin korunması, gençlerin sürece katılımı ve COP31 organizasyonunda gönüllülerin üstleneceği role ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, insanlığın ilerlemesi ile doğanın korunmasının birbirine karşıt iki unsur olmadığını vurguladı. Gençlerden daha temiz şehirler kurmalarını, yeni teknolojiler geliştirmelerini ve bilimi doğanın hizmetine sunmalarını isteyen Kurum, şu mesajı verdi: "Bugün bu emaneti sizlere bırakıyoruz. Fakat sizden yalnızca emaneti korumanızı beklemiyoruz. Onu büyütmenizi de bekliyoruz. Daha temiz şehirler kurmanızı, yeni teknolojiler geliştirmenizi, bilimi doğanın hizmetine sunmanızı ve bizden daha iyi bir dünya kurmanızı istiyoruz. Çünkü gençlik geleceğin seyircisi değildir. Gençlik geleceğin kurucusudur."

45 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

COP31 gönüllülük programına gösterilen yoğun ilgiye de değinen Bakan Kurum, dünyanın farklı bölgelerinden binlerce gencin organizasyonda görev almak istediğini açıkladı. Kurum, program için 145 ülkeden 45 bini aşkın başvuru yapıldığını belirterek bu tablonun küresel ölçekte önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Gençlerin artık yalnızca iklim krizini dinlemek veya tartışmak istemediğini ifade eden Kurum, doğrudan çözümün parçası olma iradesinin öne çıktığını kaydetti. Bakan Kurum, COP31 için hazırlanan "The Yörüks" belgeselini paylaştı. Bakanı Kurum, "Mutluluk neredeyse ev orasıdır. Yörüklerin dünyasında ev, dört duvardan ibaret değildir, gökyüzünün altı, yıldızların hizası, ormanın kucağıdır. Toroslar'ın zirvesindeki bu yaşam, COP31 yolunda en yalın gerçeği bir kez daha hatırlatıyor, ortak evimiz dünya" ifadelerini kullandı.