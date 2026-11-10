73 faili meçhul dosya aydınlığa kavuşturuldu

ADALET Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere yönelik çalışmalar kapsamında 73 dosyada 80 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'daki 5 dosyanın ise yeniden incelemeye alındığını bildirdi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda DNA analizleri, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal raporlar, Plaka Tanıma Sistemi verileri ve tanık ifadeleri yeniden değerlendirildi. Gürlek, geçmiş yıllara ait dosyalarda ortaya çıkan yeni bağlantıların titizlikle incelendiğini kaydetti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan'ın dosyası yeniden açıldı. HTS ve baz kayıtlarının incelenmesiyle şüphelilerin olay döneminde aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılından bu yana kayıp olan Elife Doğrul'un dosyası da yeniden incelemeye alındı. Eski ifadeler ve cinayet ihtimalini güçlendiren yeni bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturmada 7 şüpheli yakalandı.