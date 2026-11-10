Altın yeni haftaya pozitif başladı

FİNANS analisti İslam Memiş, altın, gümüş ve döviz piyasalarına ilişkin yeni haftanın beklentilerini açıkladı. Gram altının haftayı 6 bin 600 TL seviyesinde tamamladığını hatırlatan Memiş, önümüzdeki süreçte 6 bin 500-7 bin TL bandındaki hareketlerin izleneceğini söyledi. Gümüş piyasasındaki hareketliliğe de değinen Memiş, ons gümüşün 48 dolar seviyelerinden 52 dolara yükseldiğini belirtti. Memiş, her iki değerli metalde de uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı. Döviz piyasasına ilişkin tahminlerini de paylaşan Memiş, dolar kurunun haftayı 50,15 TL seviyesinde tamamladığını belirtti.