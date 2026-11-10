Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz

UMUTLARI tükenmiş bir milleti Milli Mücadele ateşiyle ayağa kaldırıp Anadolu'nun vatan olmasını sağlayarak, bugün 103 yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 88 yıl geçti. İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir iş dünyası temsilcileri, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla çeşitli mesajlar yayımladı. Mesajlarda Atatürk'ün fikir mirası, Cumhuriyet değerleri ve bilime dayalı üretimle geleceğe taşınması vurgulandı.İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında bir mesaj yayınladı.

'EN ÖNEMLİ SORUMLULUK'

Vali Elban, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde derin bir özlem, sonsuz bir minnet ve saygıyla anıyoruz. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk, Atatürk'ü yalnızca anmakla yetinmeyip fikirlerini doğru anlamak, gösterdiği hedefleri benimsemek ve Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır" dedi. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, "Cumhuriyetin değerleri Atatürk'ün en büyük mirası. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet, özlem ve minnetle anıyorum" dedi. EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, "Atatürk'ün kadınlara açtığı özgürlük ve eşitlik yolunu yaşatacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü derin bir özlem ve şükranla anıyorum" diye konuştu. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, özgür düşüncenin, fırsat eşitliğinin ve çağdaş bir toplum olma idealinin en güçlü güvencesidir. Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.