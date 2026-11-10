Bölge halklarımız huzur içerisinde yaşayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Orta Doğu'da Yeni Bir Bölgesel Toplum Sözleşmesi Arayışı Programı'na katıldı. Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Esas yapmaya çalıştığımız şey, bölgemizde yeniden derlenip toparlanmayı sağlamaktır; dağıtılan parçalarımızı, un ufak hale getirilen bölge halklarını yeniden birlik, beraberlik, kardeşlik şemsiyesi altında buluşturabilmektir. Bu büyük iddiayla, bu büyük iradeyle yola çıktık, büyük mesafeler aldık. Ne yaparlarsa yapsınlar mutlaka ama mutlaka başaracağız ve bölge halklarımız refah ve huzur içerisinde kıyamete kadar yaşamaya devam edecek" dedi.

'TÜRKİYE MODELİ' SÜRECİ

Kurtulmuş, "Ortak barış arayışı ve bölgenin silahlı çatışmalardan arındırılması konusunda Türkiye olarak hiç mütevazı davranmamıza gerek yok. Adına 'Türkiye Modeli' diyebileceğimiz bir süreci başlattık ve bugüne kadar da fevkalade başarılı bir şekilde geldik" diye konuştu. Kurtulmuş, sürecin işleyişine ilişkin, "Türkiye'deki süreç başka ülkelerle kıyaslandığında çok daha sağlıklı, çok daha hızlı bir şekilde gelişmiştir. Başka örneklerde 8-9 yılda gelinen noktaya Türkiye 2 yıl gibi süre içerisinde gelmiştir ve daha atacağımız çok adımın olduğunun farkındayız" açıklamasında bulundu.